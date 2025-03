Koalitionsverhandlungen: Union und SPD setzen Beratungen fort - Finanzen im Zentrum

1 In Berlin beraten Spitzenpolitiker von CDU, CSU und SPD über die Finanzgrundlagen für eine neue Regierung. Es wird Optimismus verbreitet. Details über Ergebnisse werden aber zunächst nicht bekannt. Foto: Christoph Soeder/dpa

Berlin - CDU, CSU und SPD setzen ihre Beratungen über eine neue schwarz-rote Koalition fort. Spitzenverhandler kamen am Vormittag - wie schon am Vortag - in der SPD-Zentrale in Berlin zusammen. Erneut sollte es um den Schwerpunkt Finanzen gehen. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende und schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien zeigte sich beim Eintreffen optimistisch: "Wir kommen zu guten Lösungen", sagte sie.