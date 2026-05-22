Koalitionspläne: Kindergeld ohne Antrag – Reform soll 2027 kommen

Mehr Zeit fürs Baby statt für lästige Bürokratie: das ist das Ziel von Veränderungen beim Kindergeld. Pläne der Koalition werden auch von anderen Parteien begrüßt.
Berlin - Familien sollen ab 2027 mit einer Reform beim Kindergeld entlastet werden. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sagte im Bundestag, Familien sollten künftig mehr Zeit für das Baby haben und sich weniger mit Bürokratie auseinandersetzen müssen. "Die Eltern erhalten künftig das Kindergeld automatisch, sie erhalten es unbürokratisch und sie erhalten es schnell." Das Gesetz werde, wenn es vollständig umgesetzt sei, für alle Kinder gelten, die in Deutschland geboren werden.