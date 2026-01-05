Koalitionskrise: Rot-Lila in Potsdam wankt - Minister Crumbach verlässt BSW

Der Brandenburger Vize-Regierungschef und Ex-BSW-Landesvorsitzende Crumbach zieht Konsequenzen aus der anhaltenden Krise seiner Partei. Ist die bisherige Koalition damit am Ende?
Potsdam - Die SPD/BSW-Koalition in Brandenburg steht vor einem möglichen Bruch. Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach zieht Konsequenzen aus der Krise des BSW, tritt aus Partei und Landtagsfraktion aus und strebt eine Aufnahme in der SPD-Fraktion an. Damit ebnet er den Weg für eine mögliche neue Option: eine Koalition aus SPD und CDU.