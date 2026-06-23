Deutschland soll sich bei der Rente Schweden als Vorbild nehmen. Arbeitnehmer werden dort schon seit längerem zum Investieren am Kapitalmarkt gezwungen - wie funktioniert das?
Stockholm - Alle an den Kapitalmarkt: Das praktiziert Schweden schon lange. In Deutschland empfiehlt die Rentenkommission der Regierung nun eine neue Kapitalsäule in der Rente: Beiträge von Arbeitgebern und Beschäftigten sollen "nach schwedischem Vorbild" zentral verwaltet und am Kapitalmarkt angelegt werden. Deshalb ein Blick auf die Rente in Schweden: