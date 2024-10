Koalition: Scholz zu Ampel-Partnern: Nicht in die Büsche schlagen

Scholz zu Ampel-Partnern: Nicht in die Büsche schlagen

1 Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wirbt für eine Fortsetzung der Ampel-Koalition trotz aller Schwierigkeiten. Foto: Michael Kappeler/dpa

Hält die Ampel aus SPD, Grünen und FDP wirklich bis zur regulären Wahl im September 2025 durch? Oder kracht sie vorher auseinander? Kanzler Scholz hat da eine klare Haltung.









Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz hat Schwierigkeiten in der Ampel eingeräumt, die Koalitionspartner aber zur Weiterarbeit bis zum Ende der Wahlperiode aufgefordert. Wer von den Bürgerinnen und Bürgern ein Mandat zum Regieren bekommen habe, müsse seine Aufgaben erfüllen, sagte der SPD-Politiker in der ZDF-Sendung "Maybrit Illner". Das sei eine Pflicht. "Und da sollte sich keiner einfach in die Büsche schlagen. Mein Stil ist das jedenfalls nicht."