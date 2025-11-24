Koalition: Lösung des Rentenstreits bis Jahresende?

Im Rentenstreit ist das letzte Wort noch nicht gesprochen - die Koalition bittet um Geduld. Bislang will keiner der Beteiligten von seinen Forderungen lassen.
Berlin - Trotz ihres andauernden Rentenstreits zeigt sich die Bundesregierung optimistisch für eine Lösung bis zum Jahresende. "Gedulden Sie sich noch ein paar Tage, das Jahr ist ja nicht mehr so lang", sagte der Vize-Regierungssprecher Sebastian Hille in Berlin. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Matthias Miersch erwartet nach eigenen Worten die Verabschiedung des umstrittenen Rentenpakets in der nächsten Woche. Für Zugeständnisse seiner Partei sehe er keinen Spielraum. Vertreterinnen und Vertreter der Jungen Gruppe der Unionsfraktion, die das Vorhaben ablehnt, blieben aber hart.