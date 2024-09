Koalition: Herbst der Entscheidungen? Wie die Ampel Tritt fassen will

3 Will kämpfen: Kanzler Olaf Scholz. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa

FDP-Chef Lindner ruft den «Herbst der Entscheidungen» aus, Kanzler Scholz will kämpfen. Was kommt auf die Bürgerinnen und Bürger in den nächsten Monaten zu?









Berlin - Kanzler Olaf Scholz will nach dem SPD-Erfolg bei der Wahl in Brandenburg auch künftig "kämpfen" und "handeln". Finanzminister Christian Lindner hat nach dem wiederholten Misserfolg seiner FDP einen "Herbst der Entscheidungen" ausgerufen - an den anliegenden Themen wie Migration werde die Koalition gemessen. Was hat die Ampel konkret vor? Was kommt auf die Bürgerinnen und Bürger bis zur Weihnachtspause zu - vorausgesetzt, die geplanten Entscheidungen der Ampel fallen nicht vorerst wieder neuen Streitereien zum Opfer?