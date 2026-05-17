CSU-Landesgruppenchef Hoffmann betont die Kompromissbereitschaft der Union bei der Steuerreform - und fordert das auch von der SPD. Nur Umverteilung im System reiche zur Finanzierung nicht.
Berlin - Die CSU fordert die SPD auf, sich bei der angestrebten Reform der Einkommensteuer zu bewegen und bei der Finanzierung nicht allein auf Umverteilung innerhalb des Systems zu setzen. "Wir sind einen großen Schritt auf die SPD zugegangen und können uns vorstellen, uns bei der Reichensteuer zu bewegen", schreibt der Chef der CSU-Bundestagsabgeordneten, Alexander Hoffmann, auf der Plattform X.