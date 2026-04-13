Koalition: Beratungen über Entlastungen und Reformen beendet

3 Zwei Tage lang berieten führende Koalitionäre am Rande Berlins. Foto: Carsten Koall/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Zwei Tage lang diskutierten Spitzenleute von CDU, CSU und SPD über Entlastungen bei Energiepreisen und die anstehenden Reformen. Über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt.







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Berlin - Spitzenvertreter der schwarz-roten Regierungskoalition haben ihre zweitägigen Beratungen zum Thema Energiepreise und über die anstehenden Sozial- und Steuerreformen in der Nacht beendet. Über Ergebnisse der Verhandlungen in der Villa Borsig, dem Gästehaus des Auswärtigen Amts am Tegeler See im Norden Berlins, wurde zunächst nichts mitgeteilt. Offen blieb auch, ob und in welcher Form womöglich am Montag etwaige Ergebnisse bekanntgegeben werden.