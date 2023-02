1 Dass K.o.-Tropfen heimlich verabreicht werden, kommt immer wieder vor. (Symbolfoto) Foto: Nicolas Armer/dpa/Nicolas Armer

Unbemerkt Gift in die Getränke junger Frauen tröpfeln: Was in der Großstadt-Partyszene um sich greift und sogar auf dem Münchener Oktoberfest keine Seltenheit mehr ist, macht auch vor ländlichen Gegenden nicht Halt. Auch nicht vor der Fasnet.









Link kopiert Diesen Artikel teilen











Sie sind heimtückisch und gefährlich: die so genannten K.o.-Tropfen, die heimlich in Getränke gemischt werden, um die Person so stark zu betäuben oder zu berauschen, dass sie Hilfe braucht. Opfer sind meistens junge Frauen, die Folgen oft schwer.

Denn ist die Frau erst einmal so stark geschwächt, dass sie Hilfe braucht, lässt sie sich auch auf falsche Hilfsangebote ein – doch so weit muss es gar nicht kommen, wie ein Fall aus der Region zeigt.

Party machen mit Freunden

Die schwäbisch-alemannische Fasnet mit ihren Masken und der Straßenfasnet ist für Mia (Name geändert) etwas Besonderes. Sie lebt zwar nicht mehr in der Umgebung, aber wenn sie ihre Freunde und ihre Familie mal besuchen kommt, dann am liebsten zur Fasnet.

Am Abend ist Party mit den Freunden. Im Dorf ist Narrentreiben, und da gibt’s hübsche kleine Buden und Zelte, in denen allerlei Drinks ausgeschenkt werden. Mia trinkt aber nie viel, ist eher zurückhaltend.

„Aber plötzlich hat sie aufgedreht“, erinnert sich eine Beobachterin an den Abend. „Sie ist wie irre herumgetanzt und hat mit fremden Männern angebandelt. Jeder dachte, was ist denn jetzt mit der los?“

Die Euphorie dauerte nicht lange – denn schon bald wurde Mia so übel, dass der Krankenwagen kommen musste. Sie kam ins Krankenhaus, und später stand wohl fest: Jemand hatte ihr K.o.-Tropfen ins Getränk geträufelt. Auch am Tag danach fühlte sich Mia elend und schwach.

Kein Einzelfall

Ihre Verwandten und Bekannten waren entsetzt. Dass so etwas im heimischen Dorf bei der Fasnet passieren konnte – wo doch alle sich kennen. Anzeige wurde nicht erstattet. So blieb der Fall einer der vielen im Bereich der Dunkelziffern. Aus Scham, Angst und Unsicherheit schweigen die Betroffenen.

Opfer von K.o.-Tropfen gibt es auch in der Region. Roland Heller, Rettungsdienstleiter beim DRK- Kreisverband Freudenstadt, bestätigt, dass es Fälle gibt. Eine Anzahl könne nicht genannt werden, da dies nicht spezifisch ausgewertet werde.

Heller erklärt: „Das DRK stellt nicht fest, dass es sich um K.o.-Tropfen handelt.“ Ein laborchemischer Nachweis von K.o.-Tropfen erfolge, wenn überhaupt, erst während einer klinischen Behandlung.

Doch wie häufig kommt es zu Vergiftungen durch K.o.-Tropfen? Der Radiosender SWR2 hat im Rahmen einer Recherche beim Bundeskriminalamt angefragt. Die Antwort: „Zum tatsächlichen Ausmaß des Missbrauchs von GHB und GBL in Deutschland liegen dem BKA nur bedingt Erkenntnisse vor, zumal die Einnahme dieser Stoffe nur wenige Stunden im Blut oder Urin nachweisbar ist und eine eventuell bestehende Hemmschwelle zur Erstattung einer Anzeige bei der Polizei ein größeres Dunkelfeld in diesem Kriminalitätsfeld erwarten lässt.“ Eine SWR-Anfrage bei der Stadt Stuttgart hat ergeben, dass die Zahl der Fälle im „mittleren bis unteren zweistelligen Bereich liege.

Schlecht für Veranstalter?

Auch für Veranstalter sind K.o.-Tropfen-Fälle ein Problem. Im beschriebenen Fall aus dem Landkreis waren die Betreiber der Bewirtungshütte im Dorf beheimatet und unverdächtig.

Dazu kommt, dass auch Menschen, die einfach zu viel getrunken haben, behaupten, K.o.-Tropfen bekommen zu haben. Die Substanzen lassen sich zudem in der Regel nur eine kurze Zeit lang im Körper nachweisen.