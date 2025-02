K.o.-Tropfen auf Fasnet in Sulgen?: Jetzt meldet sich der betroffene Hexenverein zu Wort

K.o.-Tropfen auf Fasnet in Sulgen?

1 Ein Nachweis, dass K.o.-Tropfen auf einer Veranstaltung in Sulgen im Umlauf waren, gibt es bisher nicht. (Symbolfoto) Foto: dpa/Christian Thiele

Seit Wochen finden zahlreiche Fasnetsevents in der Region statt. Dort wird gefeiert, getanzt und zum Teil ordentlich getrunken. Auch die Gefahr von K.o-Tropfen schwingt dabei mit. Die Polizei spricht auch von einem Fall auf einem Hexenball in Schramberg-Sulgen, der Veranstalter hingegen weiß von nichts. So laufen die Ermittlungen.









Die fünfte Jahreszeit ist in vollem Gange – doch Innenminister Thomas Strobl mahnt die Narren zu Achtsamkeit bei Umzügen, Festen und auch an der Theke. Die Gefahr von K.o.-Tropfen sollte ernst genommen werden, die Fälle häufen sich – auch in der Region.