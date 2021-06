Regionalverband Nordschwarzwald will Verkehrsmodell erstellen

1 Bei der Reduktion von Kohlendioxid im Straßenverkehr – hier Nagold – will die Region gemeinsam vorgehen. Foto: Fritsch

Wer auf kommunaler Ebene bis 2030 seinen CO2-Ausstoß im Bereich Verkehr und im Vergleich zu 2010 um 40 Prozent reduziert, der kann für entsprechende Vorhaben hohe Fördergelder bekommen. Bis zu 75 Prozent der Kosten könnte das Land übernehmen. Voraussetzung ist aber ein Verkehrsmodell.

Nordschwarzwald - Klimamobilitätsplan – das ist das Zauberwort. Wer einen solchen vorweisen kann, dem öffnen sich die Fördertöpfe. Ein wichtiger Bestandteil ist das Verkehrsmodell. Das erklärte der Direktor des Regionalverbands Nordschwarzwald (RVN) Matthias Proske dem Verkehrsausschuss.

In Freiburg kostet es eine halbe Million

Die Erstellung sei aber schwierig, weil es so wenige Fachbüros gebe, die das Know-How hätten. Deshalb wolle man sich zusammenschließen. Der Enzkreis sei schon dabei, ebenso wie Pforzheim. Die Landkreise Calw und Freudenstadt hätten ebenfalls Zustimmung signalisiert. Über die genauen Kosten für so ein Modell könne man noch nichts sagen, so Proske.

In Freiburg habe es ungefähr eine halbe Millionen Euro gekostet. Bis Dezember wolle man Angebote einholen. Dann könne man entscheiden, ob es den Kreisen das Geld wert sei oder ob man die Mittel lieber anderweitig in den Verkehr investiere.

Ein Verkehrsmodell für eine "gute Idee" hielt Hans Vester (SPD). Allerdings sei klar, dass der ÖPNV gestärkt werden müsse. Im Enzkreis gebe es gute Verbindungen nach Ost und West. Im Süden, also in Calwer und Freudenstädter Richtung, seien diese Angebote jedoch rar. Vielleicht könne man das ja in diesem Rahmen beheben. Proske stimmte dem zu.

Wolfgang Kronenbitter (FWV) wollte wissen, was ein solches Modell den Kommunen im Ergebnis konkret bringe. Der Vorsitzende Klaus Mack meinte, dies wolle man durch die Anfragen in Erfahrung bringen.

"Mir gefällt die ökologische Richtung nicht", meinte Klaus Fuchs (AfD). Er finde den ganzen Ansatz merkwürdig. Er fahre jeden Tag Zug. Man solle lieber die Fahrpläne verbessern. Und man solle etwas nicht nur deshalb machen, weil es Fördermittel gebe. Er sei gegen die Erstellung des Modells.

Peter Schuon (FDP) bemerkte es gehe nicht nur darum im Individualverkehr CO2 einzusparen, sondern auch im ÖPNV. Im ländlichen Bereich müsse man vermeiden, dass Busse viele Leerfahrten hätten. Genau darum gehe es, meinte Proske.

Philipp Jourdan (Grüne) hielt das Modell ebenfalls für eine sehr gute Idee. Es sei schön, dass die Landkreise dabei seien. Einige Kommunen hätten aber schon Pionierarbeit geleistet. Das solle man berücksichtigen und einbinden, um keine Doppelarbeit zu haben.

Der Ausschuss entschied sich schließlich Angebote für die Erstellung eines Verkehrsmodells einzuholen.