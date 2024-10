Knollenblätterpilze: Kinder nach Pilzvergiftung in akuter Gefahr - Spenderorgan?

1 In Essen werden drei Kinder und ein Erwachsener wegen akuten Leberversagens behandelt (Foto Archiv) Foto: Rainer Wald/Deutsche Gesellschaft für Mykologie e.V./dpa

Drei Kinder und ein Mann werden wegen Leberversagens im Uniklinikum Essen behandelt. Sie hatten Knollenblätterpilz gegessen, der tödlich wirken kann. Werden lebensrettende Spenderorgane gefunden?









Essen - Drei Kinder und ein Erwachsener werden wegen akuten Leberversagens nach dem Verzehr von Knollenblätterpilzen auch weiterhin im Essener Uniklinikum intensivmedizinisch behandelt. Eine Sprecherin machte am Donnerstag keine Angaben zum Zustand der Patienten oder zur Frage, ob für die Betroffenen ein Spenderorgan für eine Lebertransplantation gefunden worden sei - und verwies auf Persönlichkeitsrechte. Die drei Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren waren laut Uniklinikum in der Nacht zu Dienstag in lebensbedrohlichem Zustand in die Kinderklinik aufgenommen worden und benötigten dringend eine Notfalltransplantation, wie das Klinikum unmittelbar danach mitgeteilt hatte. Auch der Vater eines der Kinder wird behandelt.