Knöllchen-Frust in VS: Schrankenloses Parken - Abzocke oder Ordnung?

Immer mehr Bürger in Villingen-Schwenningen ärgern sich über teure Strafzettel in Kombination mit schrankenlosem Parken. Was Stadt und Betreiber jetzt dazu sagen.
Kaum ein Tag ohne Aufreger ums schrankenlose Parken in VS. Mal landet ein 145-Euro-Knöllchen nach dem Parken auf einem kirchlichen Privatparkplatz im Briefkasten – vom Parkverbot oder der Videoüberwachung wusste der Betroffene nichts. Mal verlässt jemand einen Parkplatz nach kurzer Zeit in der Annahme einer Kulanzfrist – und wird dennoch teuer bestraft.