„Bilderbuchheilung“ durch Knochenmarkspende aus Tübingen

Michelle Weinhold mit ihrem Sohn Finn. Bei dem Zweijährigen aus Bremerhaven wurde im vergangenen Jahr ein seltener Immundefekt diagnostiziert.

Finn ist erst zwei und hat schon viel hinter sich. Ein seltener Gendefekt brachte sein kleines Leben aus den Fugen. Jetzt ist er wieder fit. Dank der Medizin - und eines Spenders.









Der Name der Krankheit ist ein Zungenbrecher und unbehandelt ist sie lebensbedrohlich. Septische Granulomatose heißt sie und der zweijährige Finn hatte diesen Immundefekt geerbt. An der Uni-Klinik in Freiburg wurden ihm erfolgreich Stammzellen aus dem Knochenmark eines Spenders transplantiert - der kleine Junge hat nun ein ganz normales Leben vor sich.