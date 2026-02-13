Knigge Seminar in Albstadt: Damit Manieren nicht zu kurz kommen

Sind Benimmregeln heutzutage noch gefragt? Gudrun Weichselgartner-Nopper erklärt den Kindern und Jugendlichen, wie man mit Tischmanieren leichter durchs Leben kommt.
Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmermehr, lautet ein bekanntes deutsches Sprichwort. Und deshalb richtet sich das Knigge Seminar am Samstag, 21. Februar, um 17 Uhr im Gasthaus Krone in Lautlingen auch nicht an Erwachsene, sondern explizit an Kinder ab sechs Jahren. Die zertifizierte Knigge-Trainerin Gudrun Weichselgartner-Nopper findet es außerdem sehr schwer, einem Erwachsenen zu sagen, was er falsch macht. Kinder seien da viel zugänglicher und lernen spielerisch, was No-Gos in der Gesellschaft sind.