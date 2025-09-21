Kniff beim Anstoß: SC Lahr zeigt Taktik-Varianten und erfolgreichen Fußball

Der SCL hat gegen Kuppenheim den nächsten Sieg folgen lassen und mischt weiter in den Top drei der Liga mit. Türöffner mit dem Tor zum 1:0 war Nico Schumacher.
Verbandsliga: SC Lahr - SV 08 Kuppenheim 3:0 (2:0). Die Wunschliste von Sascha Schröder war nach dem überzeugenden Auftritt gegen Kuppenheim kurz. „Wenn ich mir etwas wünsche, dann dass wir aus unseren Chancen auch mal ein bis zwei Tore mehr machen. Aber wir wollen ja auch bescheiden bleiben“, so der Trainer des SC Lahr im Gespräch mit unserer Redaktion.