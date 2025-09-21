Kniff beim Anstoß: SC Lahr zeigt Taktik-Varianten und erfolgreichen Fußball

Der SCL hat gegen Kuppenheim den nächsten Sieg folgen lassen und mischt weiter in den Top drei der Liga mit. Türöffner mit dem Tor zum 1:0 war Nico Schumacher.

Verbandsliga: SC Lahr - SV 08 Kuppenheim 3:0 (2:0). Die Wunschliste von Sascha Schröder war nach dem überzeugenden Auftritt gegen Kuppenheim kurz. „Wenn ich mir etwas wünsche, dann dass wir aus unseren Chancen auch mal ein bis zwei Tore mehr machen. Aber wir wollen ja auch bescheiden bleiben“, so der Trainer des SC Lahr im Gespräch mit unserer Redaktion.

Auch wenn der SC Lahr zuletzt zwei Siege in Folge gegen Linx landete – im Pokal wie in der Liga – änderte der Coach seine Startaufstellung gegen Kuppenheim. Stürmer Nico Schumacher kam für Dominik Kaufmann in die erste Elf.

„Kuppenheim steht in der Regel sehr tief und hat groß gewachsene Akteure. Da wollten wir mit Nico Körperlichkeit dagegen setzen. Änderungen, auch nach Siegen, sind bei uns auch gar nicht so ungewöhnlich, denn wir haben einen großen Kader“, betont Schröder.

Anstoßvariante soll gleich die Räume eng machen

Ungewöhnlich mag dem Zuschauer an der Dammenmühle die Anstoßvariante der Lahrer vorgekommen sein. Der Ball wurde nach Anpfiff direkt absichtlich auf den rechten Flügel ins Aus geschlagen. „Wir überlegen uns taktisch immer wieder etwas. Dort wollten wir den Raum auf rechts gleich verdichten, um, auch ohne Ball, Druck aufzubauen“, erklärt Schröder.

Im Spielverlauf wurde auch mal auf das Stellen einer Mauer beim Freistoß verzichtet. „Ich sehe in so einer Mauer bei einer Entfernung von rund 23 Metern keinen Sinn. Der Torwart nimmt sich die Sicht und wenn der Ball über die Mauer geht, ist kaum noch Zeit zum reagieren und der Ball meistens drin. Daher haben wir da auch mal verzichtet“, führt Schröder aus.

Der Einsatz von Schumacher bewährte sich schon nach neun Minuten, als der Stürmer bei einem Schuss von Johannes Wirth – an der Grenze zum Abseits – goldrichtig stand, den Fuß rein hielt und zum 1:0 traf. Das 2:0 besorgte Moritz Bandle nach 28 Minuten. Er profitierte von einer Bogenlampe des Kuppenheimer Verteidigers mit anschließendem Annahmefehler seines Teamkollegen. Das 3:0 ließ kurz nach der Pause mal wieder Kapitän Konstantin Fries folgen, der eine Flanke von links direkt abnahm und auch Glück hatte, dass der Ball vom Kuppenheimer Verteidiger ins eigene Netz abgefälscht wurde.

SC Lahr: Leptig; Stopp, Sö. Zehnle (52. Zeyer), Fries, Wirth (67. Kalt), Lehmann, Schumacher (60. Keita), Bandle (60. Kaufmann), Bross (67. Naletilic), Allgaier, Gutjahr.

Tore: 1:0 Schumacher (9.), 2:0 Bandle (28.), 3:0 Fries (47.).

Oktoberfest nach Sieg

Nach den Erfolgen der ersten und auch zweiten Mannschaft in Verbands- und Landesliga war das Partyziel der Lahrer Kicker am Samstagabend klar. Für beide Herrenteams ging es zum Oktoberfest in den Europa-Park. Mit sechs Punkten im Gepäck wird die Maß wahrscheinlich besonders gut geschmeckt haben.