Kniebis-Alexanderschanze: Wie Tiere Heideflächen im Naturschutzgebiet bereichern

Die Weidesaison im Naturschutzgebiet Kniebis-Alexanderschanze startet.
Ende Mai startet im Naturschutzgebiet Kniebis-Alexanderschanze die Weidesaison. Vier robuste Heckrinder pflegen die Landschaft bis Oktober und schaffen offene, vielfältige Lebensräume – von kurzrasigen Bereichen bis zu artenreichen Säumen. Die beweidete Fläche wächst von 14 auf 17 Hektar. Die Maßnahme wird von Kommune, Naturschutz- und Forstverwaltung umgesetzt und aus Landesmitteln der Landschaftspflegerichtlinie sowie über das Ökokonto der Stadt Freudenstadt finanziert. Das geht aus einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Karlsruhe hervor.