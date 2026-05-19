Kneippen in Hechingen: Saisonstart in der Wassertretanlage

Gut für die Gesundheit: Die Hechinger Kneipp-Vorsitzende Ursula Rose startete die Saison der Wassertretanlage.
Montagmorgen im Hechinger Stadtgarten. Die grüne Oase hinter der Stadthalle „Museum“ ist menschenleer. Das liegt an der Tageszeit, aber auch am Nieselregen. Eigentlich hätte jetzt der Saisonstart an der halbwegs kleinen, aber sehr feinen Kneippanlage sein sollen. Aber es ist niemand da. Das Wassertretbecken ist nach der langen Winterpause wieder gefüllt, beim Armbad blubbert es munter aus dem Hahn. Und der Heilkräutergarten: tipptopp auf Vordermann und -frau gebracht! Aber wo ist das gar nicht so kleine Rudel der Hechinger Kneippianer nur abgeblieben?!