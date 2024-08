Freibadsaison endet am 8. September

Kneippbad in Villingen

1 Noch bietet das Kneippbad in Villingen jede Menge Badespaß. Foto: Birgit Heinig

Die Freibadsaison in Villingen endet am Sonntag, 8. September.









An diesem Tag hat das Kneippbad am Stadtrand von Villingen das letzte Mal für dieses Jahr geöffnet, teilt die Bäder VS GmbH (BVS) mit.