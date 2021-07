2 Wassertreten beim Balinger Kneipp-Verein – das geht wegen der Corona-Bestimmungen derzeit noch nicht. Foto: Werk

Am 17. Mai 1821, also vor gut 200 Jahren, wurde Pfarrer Sebastian Kneipp geboren. Gerne hätten dies die Mitglieder des Balinger Kneipp-Vereins gefeiert, doch sie sitzen zurzeit auf dem Trockenen: Corona-bedingt ruht das Vereinsleben, und es finden auch keine Kurse statt. Dabei sind es gerade letztere, über die er sich normalerweise finanziert.

Balingen - Yoga, Qui-Gong, Rückenschule und Wirbelsäulengymnastik und natürlich die Aqua-Fitness stehen normalerweise auf dem Programm, wie Jochen Düren erklärt. Er leitet den 173 Mitglieder starken Verein kommissarisch. "Wir sind im Ruhemodus", beschreibt er die Situation.

Die Nachfrage ist groß und die Wartelistensind voll

Dabei ist die Nachfrage groß, für bestimmte Kurse gab es in der Vergangenheit lange Wartelisten. Auch die geselligen Aktivitäten wie Grillwanderungen oder der Jahresausflug müssen ausfallen.

Gegründet wurde der Kneipp-Verein Balingen im Jahr 1942. Von 1957 an wurden dann die ersten Kurse angeboten. Im Jahr 2001 wurde die Wassertretanlage in Engstlatt in Betrieb genommen, die seither gut genutzt wurde. 2012 kam noch das Armbecken hinzu. In Schuss gehalten wird die Anlage durch den Balinger Bauhof.

Momentan hat der Verein neben der Corona-Pandemie auch mit seiner Altersstruktur zu kämpfen: Gerade einmal 20 Mitglieder sind jünger als 50 Jahre. Auch dass, wie bei vielen anderen Vereinen, immer weniger Mitglieder Verantwortung übernehmen wollen, plagt Düren, denn bereits seit drei Jahren ist er auf der Suche nach einem Vorsitzenden.

Er selber ist nach einer Verletzung, die er sich bei einem Fußballspiel zugezogen hat, zum Kneipp-Verein gekommen, als er auf der Suche nach einem Gymnastikkurs war. Dabei stieß er auf die Heilmethoden des Pfarrers Sebastian Kneipp.

n Die Mitgliedschaft im Balinger Kneipp-Verein kostet pro Jahr 23 Euro, für Familien 29 Euro.