1 Pfarrer Sebastian Kneipp wurde vor 200 Jahren geboren, in diesem Jahr gibt es in Bad Dürrheim einige Veranstaltungen, die auf seine Lehren zurückgreifen. Foto: Kur und Bäder

Mit Erreichen des ersten Öffnungsschritts am Montag sind auch wieder Veranstaltungen im Freien erlaubt. Wie die Kur und Bäder GmbH mitteilt, beginnt nun auch das Programm des Kneipp Sommers, welches anlässlich des 200. Geburtstags von Sebastian Kneipp auf die Beine gestellt wurde.

Bad Dürrheim - Zum Start gibt es am 9. Juni einen Vortrag über die Imkerei mit Rainer Rebholz und Manfred Kraft am Bücherstüble. Am 11. Juni folgt dann ein Kinderstück des Rollmopstheaters im Gradierwerk im Kurpark. Aufgeführt wird das Stück "Wakebele – Eine Abenteuerreise zu den Kräften der Natur". Einen Kräuterworkshop zum Mitmachen und kennenlernen gibt es am 19. Juni. Kräuterpädagogin Nadja Pohl gibt Infos zu Kräuterprodukten und stellt gemeinsam mit den Teilnehmern auch Produkte her.

Auftaktveranstaltung im Kurhaus

Am 20. Juni findet dann die Auftaktveranstaltung im Kurhaus statt. Hier gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema "Raus aus der Komfortzone – Kurorte neu gedacht". Mit verschieden Vertretern der Kurorte und des Heilbäderverbands. Aufgrund der Corona-Situation findet diese Veranstaltung nur für geladene Gäste statt. Daher wird die Diskussion aufgezeichnet und im Nachhinein auf der Seite www.badduerrheim.de veröffentlicht.

Weitere Informationen zu den einzelnen Programmpunkten, Eintrittspreisen und Hygienemaßnahmen finden Sie auf der Seite www.badduerrheim.de Für eine Teilnahme ist es zwingend notwendig ein Ticket zu besorgen. Tickets zu den Veranstaltungen gibt es an der Touristinformation im Haus des Gastes oder online im Ticket-Shop der Kur und Bäder. Je nach aktueller Lage können auch einzelne Veranstaltungen verschoben oder abgesagt werden. Informationen dazu gibt es ebenfalls an der Touristinformation im Haus des Gastes.