TV-Preis Emmy Awards 2022 Das sind die Gewinner der Emmys

„Succession“, „Ted Lasso“ und „The White Lotus“ sind die großen Gewinner der 74. Verleihung der Emmy Awards in der Nacht auf Dienstag in Los Angeles. Wer durfte außerdem noch Preise mit nach Hause nehmen? Das verraten wir in unserem Überblick.