5 Alexandra Ruf aus Nagold (rechts) und ihre beste Freundin Katja Schairer aus Tumlingen genießen die Kneipennacht zunächst im "Insel Café & Bar". Foto: Zabota

Bei der Kneipennacht am Samstag gab es sechsmal Livemusik in der ganzen Altstadt. Die Gäste hatten ihren Spaß und die Wirtsleute ebenfalls.















Link kopiert

Nagold - "Leider schon voll", sagt Roland Bahnert, der am Eingang vom "Teufele" Eintritts-Armbänder verkauft. Und so war es überall – überall gut gelaunte Menschenmengen bei der Kneipennacht in Nagold. Nach kurzem Anstehen haben die Leute einen wunderbaren Abend in sechs Kneipen genießen können. Drinnen gab es Live-Musik und draußen war es auch ganz schön, in der spätesten Sommernacht des Jahres.

"Es ist wesentlich voller als sonst"

Am schönsten fanden es freilich die Wirtinnen und Wirte. "Es ist wesentlich voller als sonst", sagt Tina Oliver, Chefin des "Teufele". "Ich bin übel zufrieden", sagt sie beim kurzen Gespräch in der Küche, denn in der Kneipe selbst legt DJ Cris David auf, nach dem Motto "It’s Partytime". Gerade läuft "99 Luftballons" von Nena, die Leute tanzen und wippen, die Servicekräfte kommen kaum noch durch.

"Heute Abend sprengt’s alles", meint Tanja Köhler, die Wirtin von der "Insel Café & Bar". Ihre Kneipe gilt als "Geheimtipp", an diesem Abend aber ist es draußen und drinnen sehr heimelig, kein Wunder, wenn die Leute Schulter an Schulter stehen. "Deguy", heißt die Band, die drinnen spielt, Soul und Indie-Rock, mit zwei Gitarren, Keyboard und Mundharmonika. "Tolle Musik aus Israel", findet Tanja Köhler und die Gäste stimmen zu. Sie finden’s geil – so Alexandra Ruf aus Nagold und ihre beste Freundin Katja Schairer aus Waldachtal-Tumlingen.

"Das ›Zwickel" ist immer voll"

Vor der "Zwickel Pilsbar" an der Bahnhofstraße: kein Durchkommen. Drinnen heizt "The Pulz" ein, mit "Britcovers" und "Post-Punk". Hier ist Frank Ockert aus Calw zu finden, der die Kneipennacht mit seiner Firma X-Events organisiert hat. "Das ›Zwickel" ist immer voll", sagt er und ist froh, dass auch neue Kneipen wie die "Alte Schule" mit dabei sind. Der Abend ist noch jung und er hat bereits Dreiviertel der 800 Bändel verkauft. Die 15 Euro an den Abendkassen (im Vorverkauf kostete es 12 Euro) berechtigen zum Eintritt in allen sechs Kneipen, so dass ganze Karawanen von Location zu Location ziehen. Oder fahren. Es gibt einen Shuttle-Bus, der vom Traube-Center regelmäßig zum "Bahnhof 1872" und zurück pendelt.

Gespräche sind durchaus möglich

Die Frage des Abends lautet: Alle oder nur eine oder zwei? Im Shuttle-Bus sitzen Brigitte Luksch und Wolfgang Asch aus Ammerbuch-Altingen, die sich zusammen mit Sascha Hofmayer aus Nagold für "alle" entschieden haben. "Es ist ein bisschen ärgerlich", sagt Hofmayer, "dass man bezahlt hat und dennoch draußen warten muss". Ins "Bahnhof 1872" kommt man gleich rein. Da geht es etwas ruhiger zu, man kann sich setzen und etwas essen. "Wir sind eigentlich ein Speiserestaurant", so Thomas Strohäker, der Inhaber. Das ist seine erste Kneipennacht. Hier spielt "Just Friends" Rock und Pop, unplugged, das heißt, Gespräche sind durchaus möglich.

Das ist im "Almstadl" nicht der Fall. Am Tisch sitzen zwei Frauen, die sich Textnachrichten schreiben, auf der Tanzfläche wogt die Menge zu klassischer Rockmusik der Band "Go Ahead". Und vor der Tür sind es noch mal so viele Leute.

Der eine oder andere genießt sein Bier kurzärmlig

Gut voll ist das Café "Alte Schule". Hier ist noch Sommerbestuhlung vor der Tür, der eine oder andere genießt sein Bier kurzärmlig. Die "Guitarmen", Thomas Sluiter und Markus Jan aus Karlsruhe, sorgen für Stimmung. "Jetzt brauchen wir Eure Mithilfe", ruft Jan. Und er bekommt sie: "Lala la lala, rockin all over the world", im Original von Status Quo, schallt es durch die Kneipe. Sluiter und Jan fühlen sich wunderbar im kleinen Nagold und die Gäste wohl ebenso.

In großen, angesagten Städten wie Berlin fängt der Abend bekanntlich erst nach Mitternacht an. Am Samstag auch in Nagold. Um ein Uhr begann die "Late-Night-Party" im "Teufelwerk". Es hieß schließlich Kneipen-"Nacht".