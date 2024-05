Viel los in weniger Lokalen

4 Im „Carlos“ gab’s Gelegenheit zum Mitsingen. Foto: Sheherazade Soudani

Die Zahl der Kneipen, die sich an der Kneipennacht beteiligen, ist zwar zurückgegangen, doch zwei neue Locations sind beim „Tanz in den Mai“ hinzugekommen.









Musikliebhaber und Feierfreudige haben sich in der Kneipennacht in der Ebinger Innenstadt getummelt – beim Tanz in den Mai zu idealem Frühlingswetter.