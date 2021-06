4 Die Gastronomie darf wieder länger öffnen, doch die Nachfrage ist noch verhalten. Foto: Kneffel

Das Bier schmeckt den Donaueschingern in den Wirtschaften wieder – die Testpflicht aber offenbar nicht.

Donaueschingen - Ein lauer Samstagabend, die Außengastronomie in Donaueschingen hat den zweiten Tag wieder geöffnet. Da sollte man meinen, nach so langer Abstinenz setzt ein Lauf auf die Biergärten ein. Doch es gab trotz großen Angebots viele leere Tische, der Zulauf war eher verhalten und nur wenige nutzten die verlängerten Öffnungszeiten. Obwohl es um 21 Uhr noch hell war und eine Außentemperatur von 20 Grad herrschte, traf man nur im Biergarten des Parkrestaurants, auf der kleinen Terrasse des Jägerstüble, vor dem Irish Pub und vor dem Bräustüble eine passable Anzahl von Gästen an. In vielen Lokalen waren schon zwei Stunden früher nur einzelne Tische besetzt.

