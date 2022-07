1 Abhängig von Geräten: Herz-OP an einem Säugling Foto: picture alliance/KEYSTONE/GAETAN BALLY

Die neuen Zertifizierungsregeln der EU für Medizinprodukte bringen viele Hersteller in Bedrängnis. Kinderkliniken im Südwesten haben Sorge wegen Materialknappheit.















Die geplante Reform der EU zur Neuregelung der Zulassung von Medizinprodukten – die auch von der baden-württembergischen Landesregierung in Brüssel thematisiert worden ist – bringt vor allem Kinderkrankenhäuser in die Bredouille. Anfragen unserer Zeitung an fünf Großkliniken in Baden-Württemberg ergaben ein besorgniserregendes Bild. „Von der Reform sind alle Kliniken betroffen. Für Produkte, die nur in kleiner Stückzahl hergestellt werden, lohnt sich der finanzielle Aufwand einer Neuzertifizierung für die Medizinproduktehersteller kaum noch“, teilt das Klinikum Stuttgart mit, das nicht nur das Kinderkrankenhaus Olgäle sondern auch ein Zentrum für angeborene Herzfehler betreibt.