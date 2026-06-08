Knapper Sieg im Erzgebirge: CDU-Kandidat gewinnt OB-Wahl in Aue gegen Rechtsextremen

Wahlkrimi im Erzgebirge: CDU-Mann Hoffmann siegt knapp gegen den rechtsextremen Kandidaten Hartung – und reicht trotzdem die Hand. Wie geht es jetzt weiter?
Die CDU hat die Oberbürgermeisterwahl in Aue-Bad Schlema im Erzgebirge knapp gewonnen. Ihr Kandidat will dem unterlegenen Bewerber von den rechtsextremen „Freien Sachsen“ dennoch die Hand reichen. CDU-Wahlsieger Marcus Hoffmann sagte der Deutschen Presse-Agentur auf die Frage, ob er auch auf Stefan Hartung zugehen werde: „Ja natürlich, wir müssen zusammenarbeiten. Konkret im Stadtrat.“