Knapper Heimsieg: Handball-Herren des TV Weilstetten holen die Punkte
Harte Gegenwehr leisteten die Gäste dem TVW. Foto: Kara

Gegen den unangenehmen Gegner aus Herrenberg gewinnt man in einer spannenden Partie am Ende knapp mit 33:31.

HERREN OBERLIGATV Weilstetten – SG H2Ku Herrenberg 33:31. Wie schon im Vorjahr sind Krimis beim TV Weilstetten gang und gäbe, gegen die SG H2Ku Herrenberg mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Nach elf Minuten war man mit 7:4 vorne, fing sich danach aber drei Gegentore hintereinander ein. Trotzdem zog man bis zur 22. Minute auf 14:10 davon, bekam weiteren Auftrieb und führte zur Pause dank des Treffers mit der Pausensirene von Jannik Walter 22:16.

 

Nach 36. Minuten stand es sogar 25:18 für den TVW, bei dem es nach dem 32:26 durch einen verwandelten Siebenmeter von Daniel Weckenmann in der 52. Minute zum Bruch kam, so dass die SG bis auf 30:32 herankam (55.). In den letzten fünf Minuten zeigten beide Teams mitunter Nerven, so dass hüben wie drüben jeweils nur ein weiterer Treffer fiel.

TV Weilstetten: Maier, Deuringer; Forster, Tadić, Bee (2), Pawelka (1), Gebhardt (3), Walz (9), Schiess, Walter (4), Svaljek, Weckenmann (1), Funke (5), Gomringer (1), Ecker (2), Lissy.

 