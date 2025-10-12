Knapper Heimsieg: Handball-Herren des TV Weilstetten holen die Punkte

1 Harte Gegenwehr leisteten die Gäste dem TVW. Foto: Kara Gegen den unangenehmen Gegner aus Herrenberg gewinnt man in einer spannenden Partie am Ende knapp mit 33:31.







HERREN OBERLIGATV Weilstetten – SG H2Ku Herrenberg 33:31. Wie schon im Vorjahr sind Krimis beim TV Weilstetten gang und gäbe, gegen die SG H2Ku Herrenberg mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Nach elf Minuten war man mit 7:4 vorne, fing sich danach aber drei Gegentore hintereinander ein. Trotzdem zog man bis zur 22. Minute auf 14:10 davon, bekam weiteren Auftrieb und führte zur Pause dank des Treffers mit der Pausensirene von Jannik Walter 22:16.