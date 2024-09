1 Viel Mühe hatte die TSG Backnang am Mittwochabend. Wie im Bild zu sehen, waren die Hausherren meist sehr kompakt und aufmerksam gegen den Ball. Foto: Kara

Der TSV unterliegt dem Oberligisten TSG Backnang im WFV-Pokal-Achtelfinale nach großem Kampf am Ende mit 1:2.









Link kopiert



ACHTELFINALE WFV-POKALTSV Frommern – TSG Backnang 1:2 (1:0). Beinahe wäre es zu einer Verlängerung gekommen: In der 93. Minute segelte ein Freistoß von Simeon Lindauer in den Backnanger Strafstoß, in der Folge kam der TSV vier Mal zum Abschluss – doch kein Versuch sollte den Weg ins Tor finden. So setzte sich der Oberligist letztlich 2:1 durch.