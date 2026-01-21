Knappe Kassen in der Kurstadt: Das Gratis-Parken ist in Bad Dürrheim wohl bald Geschichte

1300 kostenlose Stellplätze – das könnte sich ändern. Bad Dürrheim plant eine Parkraumbewirtschaftung. Wo Gebühren drohen und was die Stadt damit erreichen will.
Die Kurstadt braucht – wie so viele andere auch – Geld. Und in einem Fall dürfte das tatsächlich auf der Straße liegen: in Form der vielen Parkplätze. Bewirtschaftet wird der Parkraum in Bad Dürrheim bislang jedoch nicht. Das soll sich ändern. Darin waren sich die Gemeinderäte im Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss grundsätzlich einig.