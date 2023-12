1 Die Polizei stoppte den Autofahrer. (Symbolfoto) Foto: dpa/Hildebrand

Mit knapp zwei Promille, dafür aber ohne Führerschein, ist ein Autofahrer in Freudenstadt erwischt worden.









Ein 55-jähriger VW-Fahrer ist am Dienstagmorgen gegen 9.20 Uhr in den Fokus einer Streifenwagenbesatzung geraten, da dieser offensichtlich alkoholisiert in der Martin-Luther-Straße unterwegs war. Das berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung.