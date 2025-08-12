Knapp zehn Kilometer Stau: Auf der A5 zwischen Lahr und Ettenheim sind vier Fahrzeuge zusammengestoßen

1 Durch den Unfall staut sich der Verkehr auf etwa zehn Kilometern. Foto: Stache (Symbolfoto) Verletzte gab es bei dem Unfall kurz vor der Ettenheimer Ausfahrt nach ersten Erkenntnissen nicht. Der Verkehr könne aber nur langsam vorbeigeleitet werden.







Auf der A5 in Richtung Basel sind am Dienstagmorgen gegen 8.45 Uhr vier Fahrzeuge in einen Auffahrunfall kurz vor der Ausfahrt Ettenheim verwickelt worden. Die Fahrzeuge kollidierten laut Polizei auf der linken Spur – beide Fahrstreifen sind im Anschluss durch die Unfallaufnahme der Polizei blockiert. Der Verkehr werde an der Unfallstelle vorbeigeleitet, allerdings komme es zu erheblichen Verzögerungen. Gegen 9:45 Uhr bildeten sich bereits mehr als acht Kilometer Stau. Viele Verkehrsteilnehmer verließen die Autobahn um diese Zeit bereits an der Ausfahrt Lahr. Nach ersten Erkenntnissen gibt es keine Verletzten. Es seien allerdings Betriebsstoffe ausgelaufen so die Polizei. Die Unfallaufnahme dauert an.