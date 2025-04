1 Brusthoch türmen sich die Kartons mit gefärbten Ostereiern vor Matthias Hölle. Foto: Archiv/Wolf-Ulrich Schnurr

Matthias Hölle vom Steinefurthof berichtet, was die Legehennebetriebe beschäftigt und warum die Eierpreise erneut gestiegen sind.









In der Zeit vor dem diesjährigen Osterfest macht in Social Media, teilweise aber auch in journalistischen Medien, die Sorge vor einer angeblichen „Eierkrise“ die Runde: Vor dem christlichen Hochfest gebe es zu wenige Eier.