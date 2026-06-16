Knapp 70 Kilometer Anfahrt: Kann das Derby zwischen VfL Ostelsheim und SV Althengstett noch verlegt werden?

Nur drei Kilometer liegen die Sportplätze des VfL Ostelsheim und SV Althengstett auseinander. Für die Relegation müssen beide Vereine dennoch fast 70 Kilometer weit fahren.
Wenn Relegationsspiele gleichzeitig Derbys sind, werden diese zu ganz besonderen Highlights. Zwei solche Konstellationen erlebt der Fußballbezirk Nordschwarzwald momentan. Eine der beiden Partien ist bereits gelaufen: Im Ortsderby von Pfalzgrafenweiler setzte sich Phönix Pfalzgrafenweiler gegen die SG Herzogsweiler/Durrweiler vor 900 Zuschauern mit 2:0 durch und kehrt damit in die Kreisliga A zurück. Während dort beide Mannschaften aber nur knapp 20 Kilometer bis zum neutralen Sportplatz in Klosterreichenbach fahren mussten, steht den beiden beteiligten Teams des zweiten Derbys an diesem Samstag (17 Uhr) mit die längste Anreise bevor, die im Bezirk überhaupt möglich ist. Denn obwohl die Sportplätze des VfL Ostelsheim und des SV Althengstett im hohen Norden des Bezirks nur drei Kilometer auseinanderliegen, müssen sie fast 70 Kilometer bis nach Wittershausen fahren – der südlichste Sportplatz im Bezirk.