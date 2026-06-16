Knapp 70 Kilometer Anfahrt: Kann das Derby zwischen VfL Ostelsheim und SV Althengstett noch verlegt werden?

Wenn Relegationsspiele gleichzeitig Derbys sind, werden diese zu ganz besonderen Highlights. Zwei solche Konstellationen erlebt der Fußballbezirk Nordschwarzwald momentan. Eine der beiden Partien ist bereits gelaufen: Im Ortsderby von Pfalzgrafenweiler setzte sich Phönix Pfalzgrafenweiler gegen die SG Herzogsweiler/Durrweiler vor 900 Zuschauern mit 2:0 durch und kehrt damit in die Kreisliga A zurück. Während dort beide Mannschaften aber nur knapp 20 Kilometer bis zum neutralen Sportplatz in Klosterreichenbach fahren mussten, steht den beiden beteiligten Teams des zweiten Derbys an diesem Samstag (17 Uhr) mit die längste Anreise bevor, die im Bezirk überhaupt möglich ist. Denn obwohl die Sportplätze des VfL Ostelsheim und des SV Althengstett im hohen Norden des Bezirks nur drei Kilometer auseinanderliegen, müssen sie fast 70 Kilometer bis nach Wittershausen fahren – der südlichste Sportplatz im Bezirk.

Verlegung nach Gechingen? Dass es im finalen Spiel um den letzten Platz in der Bezirksliga zu diesem Nord-Derby kommen wird, steht erst seit vergangenem Sonntag fest. Da setzte sich der VfL Ostelsheim im Halbfinale mit 3:1 gegen den SV Glatten durch. Kurz darauf hatte der Verein vom Bahndamm Gespräche geführt, ob das Finale nicht vielleicht doch im Norden des Bezirks stattfinden könnte – zum Beispiel in Gechingen. „Aber das macht der WFV wenige Tage vorher nicht“, sagt Marcel Röhrborn von der sportlichen Leitung des VfL Ostelsheim und hat dabei vor allem Verständnis für die Gastgeber von der TSG Wittershausen: „Die haben ja auch geplant mit Helfern, Metzger und allem drum und dran.“

Kein Vorwurf

„Schade“ finde die Röhrborn zwar, dass das wichtigste Spiel der Saison der nun am genau anderen Ende des Bezirks stattfindet, betont aber auch: „Das ist absolut kein Vorwurf. Diese Spiele werden halt schon lange vorher vergeben. In diesem Fall sehr unglücklich, aber das können wir jetzt nicht mehr ändern.“

Ein oder zwei Busse fahren

Zwar rechnet Röhrborn in Wittershausen mit einer deutlich niedrigeren Zuschauerzahl als wenn das Spiel im Norden des Bezirks stattfinden würde. „Die ganzen Leute aus Stammheim, Gechingen und so werden da nicht hinfahren“, prognostiziert er. Zumindest aber so viele Ostelsheimer wie möglich will der Verein in den tiefen Süden mitnehmen. Ein bis zwei Reisebusse wolle der VfL Ostelsheim einsetzen. Und ohnehin ist sich Röhrborn sicher: „Unsere Hardcore-Fans würden sogar nach Frankfurt fahren.“