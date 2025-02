Knapp 3000 Mitglieder: Badverein Reichenbach erlebt großen Aufschwung

1 Das Reichenbacher Bad bietet seinen Gästen im Sommer die Möglichkeit, sich abzukühlen und zu entspannen. Foto: Vögele

Das Familien- und Freizeitbad Reichenbach hat mittlerweile knapp 3000 Mitglieder. Auch in diesem Jahr ist nur ihnen der Zutritt gestattet, da der Verein weiterhin keinen Bademeister hat. Die Saison beginnt am 2. Mai.









Der Rückblick auf die 27. Saison des Familien- und Freizeitbades zeigte ein rundum gelungenes bürgerschaftliches Engagement des Vereins mit seinen inzwischen 2966 Mitgliedern– damit ist der Reichenbacher Verein der größte in Lahr. Im Jahr davor waren es noch 2700 Mitglieder gewesen. Trotz der Regenperiode im ersten Halbjahr besuchten 2024 an 132 Tagen 28 910 Gäste das idyllisch gelegene Bad am Fuß des Eichbergs.