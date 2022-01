Knapp 12-Jährige in schwieriger Lage

1 Ein Pflaster klebt nach der Corona-Impfung in Essen auf dem Arm eines Mädchens, das ein Kuscheltier in den Händen hält. Foto: dpa/Mona Wenisch

Bis zum Tag vor dem 12. Geburtstag liegt keine offizielle Impfempfehlung der Stiko vor – ab dem Tag des zwölften Geburtstags sieht es anders aus. Was sollen Eltern mit fast 12-jährigen Kindern tun?















Stuttgart - Schon in der Alarmstufe in Baden-Württemberg ist der Zutritt zu Museen, Freizeitparks, Restaurants und das Mitmachen beim Sport nur mit 2G möglich: geimpft oder genesen. Der Gruppe der in den nächsten Wochen zwölf Jahre alt werdenden Kinder könnte das Probleme bringen.