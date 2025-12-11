Knackiges Jahresfinale: So heiß wird’s für den HBW

Das erste von drei Topspielen hat Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten an diesem Freitag in Hagen. Das will der HBW ziehen – ungeachtet der Personalsorgen.
Der Jahresendspurt hat es in sich für den Handball-Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten. Ein Dreierpack mit drei Topspielen beginnt für das Team von Trainer Matti Flohr an diesem Freitag beim Tabellenvierten VfL Eintracht Hagen (20 Uhr, Ischelandhalle), setzt sich mit dem Heimspiel gegen Dessau-Roßlau (Sonntag, 21. Dezember, 17 Uhr) fort und findet mit dem Match beim Spitzenreiter SG BBM Bietigheim (Samstag, 27. Dezember, 19.30 Uhr) sein Ende – drei Spiele also, in denen sich weisen wird, ob der Tabellendritte weiter ganz vorne mitmischt oder sich im Rennen um die Aufstiegsplätze etwas weiter hinten einreihen muss.