Knackige Auswärtsaufgabe: Reitet HBW die Welle weiter?

1 Es läuft derzeit rund bei Robert Timmermeister und dem HBW Balingen-Weilstetten. Foto: Eibner-Pressefoto//Tobias Baur

Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten ist richtig gut drauf. Nach vier Siegen in Serie steht das Team von Trainer Mathias Flohr am Samstag beim VfL Lübeck-Schwartau vor einer schweren Prüfung.









Drei Siege in Serie in der Liga, dazwischen einer im DHB-Pokal gegen den Erstligisten HSG Wetzlar – Handball-Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten schwimmt derzeit auf einer Erfolgswelle. Ob das Team von Trainer Matthias Flohr auf der am Samstag an der Lübecker Bucht gegen den VfL Lübeck-Schwartau (20.00 Uhr Hansehalle) weiterreitet ?