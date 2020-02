Klugscheißer Warum bildet Nässe dunkle Flecken?

Wasserfilm ist verantwortlich

"Es wird diffus reflektiert", nennt Röck den Fachjargon. Ein Teil dieses reflektierten Lichts falle in unser Auge – "dadurch sehen wir die Haare erst." Sind nun die Haare nass, haben also einen Wasserfilm auf der Oberfläche, habe das im Wesentlichen zwei Effekte zur Folge, führt der Physiklehrer aus. "So wird zum einen das Licht an der Haaroberfläche reflektiert, dann aber teilweise am Übergang zwischen Wasserfilm und Luft wieder zurückgespiegelt.