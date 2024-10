Klosterweiher in St. Georgen: Wird die Entschlammung zum Jahresende fertig?

1 Die Entschlammung des St. Georgener Klosterweihers läuft noch immer. Foto: Helen Moser

Noch immer läuft die Entschlammung des St. Georgener Klosterweihers. Nun sollen Echolot-Messungen Aufschluss darüber geben, wie viel Schlamm aus dem Badesee abgesaugt wurde.









Nach ursprünglicher Planung sollte sie schon längst abgeschlossen sein, doch die Entschlammung des St. Georgener Klosterweihers läuft noch immer. Wie Bürgermeister Michael Rieger in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete, fanden in der vergangenen Woche Echolot-Messungen auf dem See statt, bei denen die Wassertiefe ermittelt wurde. In etwa zwei Wochen werden die Ergebnisse erwartet.