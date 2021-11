5 Direkt am Klosterweiher entlang wird das schlammige Wasser aus dem Absetzbecken ab Montag fließen. Foto: Moser

In der kommenden Woche soll es dem Schlamm, der sich im Absetzbecken des Klosterweihers angesammelt hat, an den Kragen gehen. Am Donnerstag und am Freitag wurden die nötigen Maschinen aufgebaut; am Montag soll mit dem Absaugen begonnen werden.















St. Georgen - Jedes der Rohre ist nur wenige Meter lang, doch Ende an Ende gelegt erstreckt sich die Schlange am Donnerstagmorgen vom Klosterweiher-Parkplatz, hinter dem Seehaus entlang und weiter ein Stück weit über die Liegewiese des Naturfreibads, dann direkt am Ufer des Klosterweihers entlang und bis nach hinten zum Absetzbecken. Ab Montag soll durch diese Rohre schlammiges Wasser aus dem Absetzbecken bis zur Siebbandpresse auf dem Parkplatz befördert werden. Etwa 350 Meter müssen dabei überwunden werden, schätzt Mario Graupe, Bauleiter bei Amodes, dem Unternehmen, das im Auftrag der Stadt das Absetzbecken entschlammt.

Vom Absetzbecken bis zur Siebbandpresse auf dem Parkplatz

Im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert Graupe, wie die Arbeiten vonstatten gehen sollen: Mithilfe eines Amphibienfahrzeugs wird der abgelagerte Schlamm aus den Tiefen des Absetzbeckens aufgewühlt. Anschließend wird das schlammhaltige Wasser mit Schläuchen abgesaugt und über die Rohre bis auf den Klosterweiher-Parkplatz transportiert.

In der Siebbandpresse, die auf dem Parkplatz steht, wird dann das Sediment vom Wasser getrennt, nachdem dem Gemisch zunächst ein Trinkwasser-Polymer zugesetzt wurde. Dieses sorgt dafür, dass sich der Schlamm vom Wasser absetzt. Um das Sediment weiter auszutrocknen, wird es eingeklemmt zwischen zwei Förderbändern über mehrere Walzen gepresst.

Aus nassem Schlamm wird trockener

Am Ende sollen so aus rund 2500 Kubikmetern nassem Schlamm am Boden des Absetzbeckens etwa 500 Kubikmeter transportabler Trockenschlamm werden. Dieser muss speziell entsorgt werden, da es sich um belastetes Material handelt. Das Wasser kann hingegen direkt in die Kläranlage geleitet werden, berichtet Graupe. "Das ist vollkommen schadstofffrei."

Zwischen acht und zehn Stunden wird die Anlage täglich laufen – innerhalb von drei bis vier Wochen soll das Absetzbecken des Klosterweihers dann entschlammt sein, meint Graupe. Für den Klosterweiher werden diese Wochen – und vor allem das Ergebnis der Aktion – richtungsweisend sein. Denn sollte sich die Methode beim Absetzbecken bewähren, könnte sie auch auf den gesamten See angewendet werden – eben in deutlich größerem Maßstab.

Eine Alternative für den geamten Klosterweiher

Die Maßnahme, die ab kommender Woche läuft, kostet die Stadt rund 210 000 Euro. Das Absaugen des Schlamms aus dem ganzen Klosterweiher, aus dem voraussichtlich mehr als 30 000 Kubikmeter Sediment entfernt werden müssen, dürfte für die Stadt zum Millionenprojekt werden. Trotzdem setzt Bürgermeister Michael Rieger große Hoffnungen in die Methode, wie er bereits im August im Gespräch mit unserer Redaktion berichtete. Denn die Alternative – ein Ausbaggern des Sees inklusive Umleiten der Brigach – wäre noch aufwendiger.