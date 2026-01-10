Klosterweiher in St. Georgen: Betreten verboten – wer das missachtet, begibt sich in Lebensgefahr

Sinkt die Temperatur, bildet sich auf dem St. Georgener Klosterweiher ein Eispanzer. Das Betreten ist verboten. Dennoch ist die Feuerwehr auf den Ernstfall vorbereitet.
An schönen und kalten Wintertagen füllt sich das Rondell direkt am Klosterweiher mit Menschen: Sie schnallen sich die Schlittschuhe an und drehen auf der Eisfläche, die der Bauhof eigens für diesen Zweck präpariert hat, ihre Runden. Tabu ist hingegen die Eisdecke, die sich an solchen Tagen nur wenige Meter weiter bildet. Für den Klosterweiher gilt: „Betreten der Eisfläche verboten“, wie diverse Schilder rund um den Weiher verkünden.