Auch die zweite Calwer Open-Air-Veranstaltung im Rahmen des Klostersommers in diesem Jahr ist ein Volltreffer. Die Ankündigung eines besonderen Freitagabends voller Emotionen, italienischem Charme und mitreißenden Italo-Songs war dabei eher noch untertrieben.

In einer großartigen Bühnenshow vermitteln der temperamentvolle Giovanni Zarrella, seine siebenköpfige Band und zwei Frontsängerinnen dem Publikum mehr als zwei Stunden lang pausenlos großartiges Dolce-Vita-Feeling live.

Feuerwerksmäßig sprühen Funken einer real geglaubten italienischen Sommernacht, irgendwo im sonnigen Italien, auf das Publikum über. Das neue Album „Universo“ findet dabei großen Beifall. Sitz- und Stehplätze sind ausverkauft.

Im hellen Anzug

Giovanni Zarrella hat es einfach drauf. Der smarte, hochgewachsene 47-jährige Deutsch-Italiener, schick im hellen Anzug gekleidet, fesselt sein Publikum in Windeseile.

Eine schicke Kleidung gehört bei Giovanni Zarrella zur Show dazu. Foto: Thomas Fritsch

Als erstes Kind von Clementina und Bruno Zarrella, beide am Abend mit anwesend, wird er im schwäbischen Hechingen geboren und wächst dort auch auf. Er moderiert die italienische Sommernacht in Calwo, wie er die Klosteranlage in Hirsau gerne wiederholt am Abend bezeichnet, zeitweise in bestens ausgesprochenem älblerischen Dialekt, was ihm die Fans mit euphorischen Zwischenrufen quittieren. Dennoch besitzt der Musiker und Entertainer, der mittlerweile mit seiner „Giovanni Zarrella Show“ die größte musikalische Samstagabendshow im deutschen Fernsehen präsentiert, ausschließlich die italienische Staatsbürgerschaft.

Nie abgehoben

Nicht nur im Fernsehen, sondern auch hier beim Calwer Klostersommer stellt er in beeindruckender Weise seine grandiose Vielfältigkeit, seine Entertainer-Qualitäten und seine absolute Musikalität unter Beweis, aber nie abgehoben. Zarrella schlägt mit seinen aktuellen Singles „Danza“ und „Fantastico“ damit auch gleich den Bogen zu einem neuen musikalischen Kapitel.

Etwas Neues

Im vergangenen Jahr hat er mit „Danza“ seinen ersten eigenen Italo-Pop-Song, wie er sagt, veröffentlicht. Nachdem er auf seinen vorherigen Alben eher bestehende Hits auf Italienisch interpretiert habe, wolle er nun etwas Neues versuchen. „Für mich war der Moment gekommen, meine eigenen Songs zu machen“, erklärte der heute in Köln lebende Künstler. Es sei für ihn ein erster Schritt, der den Sohn italienischer Einwanderer musikalisch und biografisch zu seinen Wurzeln zurückführen soll – in die Hochphase des Italo-Disco der Achtzigerjahre.

Und genau in diese Hochphase führt Zarrella sein Publikum auch am Abend im Klosterhof. Mit seiner unverwechselbaren Stimme, seiner charmanten Bühnenpräsenz und vielen modernen Interpretationen italienischer Klassiker der Siebziger- und Achtzigerjahre, alles geliebte Ohrwürmer zum Mitsingen, begeistert er trotz zeitweisem Regen unaufhörlich das Publikum.

Seine Diskografie erscheint unerschöpflich. Ein Potpourri aus sieben Studioalben und 29 Singles werden gespielt. Viel Songs auch aus seinem vierten, dem erfolgreichsten Album „La Vita è bella“. Natürlich sind dabei auch die Songs bekannter Leadmusiker wie Wolfgang Petry, Münchner Freiheit, Robbie Williams oder Eros Ramazotti zu hören. Das Publikum geht freudestrahlend mit, singt, tanzt und bekundet viel Beifall.

Emotionaler Moment

Als besondere Überraschung des Abends und, wie Zarrella betont, auch erstmalig beim Klostersommer in Hirsau und zu Ehren seiner Eltern praktiziert, bittet er spontan seinen Vater Bruno auf die Bühne, um mit ihm gemeinsam das ihn an seine Kindheit erinnernde Lied des italienischen Künstlers Drupi “Cosi picola e fragile“ zu singen. Ein kurzer Moment des Innehalten entsteht. Die Nähe zu seiner Familie, zu seinen Musikern wie auch zum Publikum ist nicht nur in diesem emotionalen Moment, sondern den ganzen Abend über deutlich spürbar.

Bewusst begibt sich Zarella auch immer wieder singend ins Publikum und schüttelt dabei viele Hände seiner begeisterten Fans. Häufig wiederkehrende Soli der Musiker verursachen darüber hinaus vielfache Gänsehautmomente.

Giovanni Zarrella wurde 2001 als Sänger der Band Bro’Sis bekannt und ist seit 2013 Teil der Swinband Vintage Vegas. Seit 2021 moderiert er „Die Giovanni Zarrella Show“ im ZDF.

Großes Entertainment mit viel Herz, Leidenschaft und italienischer Lebensfreude. Ein weiterer kultureller Höhepunkt für Musik, Begegnung und emotionale Momente im Klosterhof von Hirsau.