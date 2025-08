1450 Fans tauchten gemeinsam mit der Band Jethro Tull in die Welt der Rockmusik der Siebzigerjahre ein. Dabei präsentierte der 78-Jährige Frontmann und Bandgründer Ian Anderson die gesamte Palette seines großen Könnens.

Besucher nicht nur aus der Region

Die Sichtung der Kfz-Nummernschilder vor dem Festivalgelände zeigte, der Calwer Klostersommer und Jethro Tull waren Magnet für Menschen, die von weit über den Nordschwarzwald hinaus anreisten.

Ihr Haupthaar war überwiegend weiß, grau oder sie trugen gar keine Haare; an diesem Abend ein Generationen prägendes Merkmal der Gäste. Sie wurden zum Konzertbeginn mit einer Bitte des „Mister Ian Anderson“ überrascht. Es war ihm wichtig, dass keine Fotos (auch der Pressefotograf durfte nicht) gemacht und Videos gedreht werden, zumal Anderson und Band „komplexe und schwierige Musik“ biete und nicht abgelenkt werden wolle. Doch zur Zugabe dürfe man knipsen und filmen, wie man möchte.

So konnten sich die zuhörenden Menschen voll und ganz auf die musikalische Zeitreise mit einer der bedeutendsten Bands des „Progressive Rock“ konzentrieren. Eine Epoche, in der Jethro Tull auf einer Stufe mit Pink Floyd, Genesis und King Crimson die Rockmusik revolutionierte. Man produzierte Lieder und Hits nicht mehr nur im Drei-Minuten-Format, mit einfachen Text- und Akkordfolgen sowie mit ständigen Wiederholungen. Man experimentierte auch, bettete andere Stilrichtungen aus der Musikwelt wie Klassik, Soul und Jazz in überlange Kunstwerke, die inzwischen Kult- und teilweise Ewigkeitscharakter besitzen.

Wieder Erinnerungen an alte Zeiten

Man darf vermuten, dass die meisten aus der Besucherschar an diesem Abend aufgrund ihrer eigenen „guten alten Zeiten“ jenen Ian Anderson sehen wollten, der zu damaliger Zeit wild gestikulierend und lange auf einem Bein stehend die Querflöte virtuos blies, wie man es noch nie gehört und gesehen hat.

Um es vorweg zu nehmen: Vieles war immer noch so wie damals. Zwar reduzierte sich der einbeinige Stand auf wenige Sekunden. Doch entlockte Anderson seinem Instrument hier sanfte Töne, um dort scharf anzublasen, und auf diese Weise beißende Töne zu erzeugen.

Körperliche Hochleistung

Dann stets der Einsatz der Flatterzunge. Und – ein typisches Anderson-Merkmal – gleichzeitig Töne aus Flöte und Stimme herauszustoßen. Mit dirigierenden Hand-, Kopf- oder Beinbewegungen wurde alles optisch in Szene gesetzt. Der Mann bot zwei Stunden lang körperliche Hochleistung. Dazu die typische Anderson-Stimme, die eben die charakteristische Stimme von Jethro Tull ist. Anderson reckte bei höheren Tönen sein Kinn und somit seinen Kopf schon immer nach oben. Wohl, um dort den Ton abzuholen.

Das Konzert begann in der Weise, wie Anderson in den Sechzigerjahren seine Laufbahn als Musiker begann. Blues orientiert, ausgestattet mit Gitarre, Mundharmonika und Stimme. Die Gitarre spielte in Hirsau Jack Clark aus Manchester. Gemeinsam mit Schlagzeuger Scott Hammond, Bassist David Goodier und dem Keyboarder John O’Hara (alle aus Bristol) wandelte man auf der musikalischen Timeline der Kultband.

Mächtiger Klangkörper

Man startete in das Tull-Gründerjahr 1968, in dem man mit der ersten Langspielplatte und dem Song „Beggars Farm“ Bekanntheit erzielte. Großer Jubel sofort bei den ersten Tönen von Andersons Akustik-Gitarre zu „Thick as a Brick“. Nach diesem 44 Minuten-Hit aus dem Jahr 1972 drang man über Zwischenstationen wie den „Songs from the wood (1978)“ bis ins laufende Jahr vor. So sorgte Andersons Anlehnung an Bach mit seinem „Bouree“ ebenso für Begeisterung wie der große Hit „Aqualung.“ Letzterer in einem eigenwilligen Arrangement, in dem alle Künstler auf der Bühne abermals zu einem mächtigen Klangkörper verschmolzen. Fetzige Rockmusik in feinster Güte.

Nach wie vor dynamisch und noch gereifter

Weg von der Nostalgie ließ Anderson hören, dass er bis zum heutigen Tag Musik weiter und unentwegt neu komponiert und sich auch seinem Seelenleben stellt. Mit dem Song „Curios Ruminant“ (Der neugierige Wiederkäuer) aus dem gleichnamigen Album, dem 24., ist Jethro Tull in Sachen Dynamik zu früheren Tagen gleichwertig; zudem noch gereifter. In dem einfühlsamen „Over Jerusalem“ singt Anderson von „zornigen Göttern der Vergeltung – Hass treiben ohne Lösung.“ Es ist deutlich: Jethro Tull ist höchst aktuell.

Zum Schluss der Performance der tausendfache Griff zu den Handykameras. Nun durfte auch der anwesende Pressefotograf endlich seine Arbeit tun.

Mit dem Megahit „Locomotive Breath“ und zwei tiefen Verbeugungen verabschiedeten sich Jethro Tull vom begeisterten Calwer Publikum. Immerhin waren sie ja bereits viermal in Calw.