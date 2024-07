Klostersommer in Calw: Klassik trifft im Hirsauer Kloster auf Folk-Rock

1 Das Philharmonischen Orchester Leipzig unterstützte das Musik-Duo „Graceland“. Foto: Thomas Fritsch

Das Duo „Graceland“ lässt die 1960er und 1970er Jahre musikalisch aufleben und spielt beim Klostersommer Lieder von „Simon & Garfunkel“ – dieses Mal zusammen mit dem Philharmonischen Orchester Leipzig.









Es war ein Abend voller Emotionen, eine großartige Hommage an die 1960er und Siebziger Jahre mit Songs, die jeder mitsingen konnte. Vor fast ausverkauftem Haus spielte das Duo „Graceland“ beim Calwer Klostersommer in Hirsau diesmal zusammen mit dem Philharmonieorchester Leipzig. 2021 war das Duo schon einmal in Hirsau aufgetreten, damals nur in Begleitung eines Streichquartetts.