Kings of Floyd schaffen die perfekte Illusion

Klostersommer in Calw

1 Bühnenbild, Sound und Effekte machen den Auftritt der Pink-Floyd-Tribute-Band zu einer runden Sache. Foto: Thomas Fritsch

Rezension: Der Auftakt des Calwer Klostersommers konnte sich sehen lassen. Die Pink-Floyd-Tribute-Band zieht die eingefleischten Fans in ihren Bann. Als aber Donald Trump plötzlich auf der Bühne zu sehen ist, verändert sich die Stimmung schlagartig. Hier die ganze Geschichte.









Link kopiert



In der zweiten Hälfte des Konzerts sorgt die Band für erstaunte Rufe, als plötzlich riesengroß Donald Trump an die Wand projiziert wird. Was war da los?