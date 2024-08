Klostersommer Calw: Zurück in die 1980er Jahre

1 Die 1980er Jahre auf die Bühne gebracht hat die Show „Pop und Poesie“ . Foto: Günther Wallburg

„SWR1 Pop und Poesie in Concert“ lässt das Publikum in Hirsau in Erinnerungen schwelgen.









„SWR1 Pop und Poesie in Concert - Die neue 80er Show“ nahm Donnerstagabend das Publikum beim Klostersommer Hirsau mit auf eine Reise durch das vielleicht spannendste Musikjahrzehnt aller Zeiten. Die Show ist ausverkauft und perfekt inszeniert. Zehn Musiker, Sänger und Schauspieler spielen in ganz individuellen Versionen und Bestform die größten Hits der 1980er Jahre – in der Originalsprache und in der deutschen Übersetzung.