7 Die Darbietung der Spaßtruppe „Eure Mütter“ war nicht ganz jugendfrei. Foto: Thomas Fritsch

Spaßtrio „Eure Mütter“ – nicht immer ganz jugendfrei – und A-Kapella-Gruppe „Füenf“ brachten das Hirsauer Auditorium zum Beben.









Link kopiert



Die beiden erfolgreichsten Spaß- und Gesangsformationen Süddeutschlands bereiteten einem begeisterten Publikum ein einmaliges, geniales Doppel-Spektakel. Man darf annehmen: So viel wurde in den geschichtlichen Gemäuern selten, wenn nicht gar noch nie gelacht, wie an diesem perfekten Sommerabend. So sehr, dass sogar Lachtränen flossen.