"Kloster in Flammen" diesmal ohne Feuerwerk

1 Das Feuerwerk ist ein Highlight der Veramstaltung – doch muss es dieses Jahr aus Sicherheitsgründen ausfallen. Foto: Archiv Fritsch

"Kloster in Flammen", die Abschlussveranstaltung des Klostersommers am Sonntag, 7. August, muss dieses Jahr ohne Feuerwerk auskommen.















Link kopiert

Calw - Das Feuerwerk bei der Abschlussveranstaltung des Calwer Klostersommers "Kloster in Flammen" fällt aus. Das bestätigt Veranstalter Jürgen Ott im Gespräch mit unserer Redaktion.

Lange habe er mit sich gehadert, überlegt, die Risiken abgewogen. Doch nachdem auch das Feuerwerk beim Bad Liebenzeller Lichterfest abgesagt wurde, stand seine Entscheidung fest: Bei "Kloster in Flammen" wird es dieses Jahr kein Feuerwerk geben. Zu hoch sei bei der anhaltenden Trockenheit und dem Wassermangel das Risiko eines Brandes. Eigentlich, so Ott, könne zwar nichts passieren, das habe der Pyrotechniker ihm zugesichert. Doch wie heißt es so schön? "Der Teufel ist ein Eichhörnchen."

Das klassische Konzert wird ungeachtet dessen wie geplant stattfinden. Als Tenöre treten Theodor Browne, Richard Wiedl, Oscar de la Torre und Han Bo Jeon auf. Barbara Felicitas Marín ist als Sopranistin dabei. Das Ganze wird untermalt vom Orchester der Frankfurter Sinfoniker unter musikalischer Leitung von Volker Christ, der die Veranstaltung moderiert.